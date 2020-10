Un bel gesto di generosità questa mattina in comune a Ventimiglia dove un imprenditore monegasco ha donato alla città 3000 pacchetti ( da 2 ) di mascherine riutilizzabili e lavabili fino a 100 volte. Il gesto come ha spiegato nel video qui sotto è dovuto alla vicinanza che sempre contraddistingue il Principato di Monaco e la città di confine ,come ha ribadito il sindaco Scullino nel suo intervento di cui trovate il video in seguito. Le mascherine di diverse taglie saranno distribuite ai cittadini alle scuole. Tutti i dettagli nei video qui sotto

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

il Link del sito dell’ azienda che ha donato le mascherine https://www.bettimask.fr