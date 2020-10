Eugenia Pastor, giovane studentessa originaria di San Biagio della Cima, è stata ospite della trasmissione “Le parole della settimana” su Rai Tre, in rappresentanza dei tanti “Angeli del fango” che si sono adoperati per ripulire la città di confine, aiutandola a tornare quanto prima alla normalità. Intervistata dal giornalista Massimo Gramellini, Eugenia ha raccontato l’esperienza vissuta a Ventimiglia dopo l’esondazione del Roja tra il 2 ed il 3 ottobre. “La vicenda più curiosa è stata quello in cui siamo stati chiamati ad aiutare un anziano che aveva un servizio di piatti di porcellana avvolto nel cellophane (un ricordo della moglie), completamente seppellito nel fango della cantina. Non sapeva come recuperarli ed aveva paura di perderli per sempre. Per questo ci ha chiesto di lavarli nel lavandino della cantina ed aiutarlo poi a metterli a posto. Le galosce che avevo nel primo giorno di intervento a Ventimiglia si sono completamente distrutte dopo circa due ore. Una suola si è staccata mentre camminavo per strada ed è rimasta attaccata al fango. Dopo qualche giorno fai l’abitudine ad avere i piedi pieni d’acqua, a distruggerti i vestiti e le scarpe”. “Nel 2014 studiavo a Genova all’Università e si era verificata una situazione simile – ha proseguito Eugenia – Assieme ad amici e compagni di università abbiamo spalato per dieci giorni per strade e garage. Sono cresciuta e ho studiato a Ventimiglia dove sono stata consigliera comunale. In futuro la speranza è di non ripetere una situazione simile, ma la situazione globale purtroppo non fa sperare in questo. E stata un’esperienza importante e significativa che ha cambiato la città di Ventimiglia. Quanto accaduto è stato qualcosa di incontrollabile che però in futuro bisognerà assolutamente imparare a comprendere ed arginare”.

Correlati