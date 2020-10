Andrà domani, alle ore 11, presso il Tribunale della Spezia e davanti al Giudice Fabrizio Garofalo, l’utente Andrea Lazzarotti che su Facebook rispose al post di Fabio Cenerini, capogruppo spezzino di Giovanni Toti.

«Spero che colui che si era permesso di scrivere della sottoscritta paragonandola all’attrice porno Cicciolina, domani vada mandato al processo, a me quelle offese non appartengono quindi si tratta di palesi diffamazioni e delle ingiurie» – commenta la denunciante Aleksandra Matikj – «è una vergogna.

Quanto all’archiviazione dell’altra parte della mia denuncia rivolta al Cenerini, posso solo dire che sono anni che mi attaccano in modo grave e diffamatorio, insieme agli altri esponenti delle Destre, tra cui si erano manifestati Edoardo Rixi e Sonia Viale. Da quando abbiamo avviato dei procedimenti legali contro coloro che ledono i Diritti delle Persone discriminate e tramite le nostre segnalazioni a chi di competenza, siamo diventati un bersaglio da eliminare, sembrerebbe. Veniamo attaccati pubblicamente con delle frasi diffamatorie, io in primis ma di certo non è un qualcosa che io tollero ora, né tanto meno sopporterò in futuro.

Il Pubblico Ministero ha detto che al Cenerini è praticamente permesso “scatenarsi” con le frasi maleducate perché siamo entrambi degli Esponenti politici ma, oggi, vorrei ben chiarire una cosa: non è che io non sappia dire o scrivere le parolacce e che non le possa usare contro chi non la pensa esattamente come me politicamente parlando ma mi rendo perfettamente conto, io, che se ora aprissi la mia pagina Facebook e scrivessi, ad esempio: “Ma quel vecchio abelinato di Fabio Cenerini…”, in mezzo alle frasi di eventuali critiche politiche, molto probabilmente istigherei un linguaggio simile, dando tra l’altro anche un pessimo esempio di seguire e votare, per cui sarebbe un bene che le sue prossime parole siano bene calibrate, onde evitargli le possibili future querele. Perché poi, ci mette poco quello a fare pure la vittima, lui, con i suoi modi nevrotici e poco consoni, accusando gli altri perché semplicemente rispondono alle sue provocazioni pubbliche. Io non ho mai risposto per Educazione però mi aspettavo che le Autorità giudiziarie difendessero i miei Diritti lesi. Questo è.

Ora vediamo cosa succederà domani. Speriamo che almeno per chi pubblica i messaggi sessisti vadano condannati e non invece come è successo con l’esponente di Toti.»

Correlati