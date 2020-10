Dolceacqua ieri é stata invitata dal Comune di Genova e dal Sindaco Bucci alla celebrazione della “Giornata del ricordo di Cristoforo Colombo” .

Il Sindaco Fulvio Gazzola, accompagnato dall’Assessore Giorgio Lamberti, ha consegnato la tradizionale ampolla di olio al rappresentante della Repubblica Dominicana, per alimentare la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo proprio presso il faro di Santo Domingo.

Nell’occasione, il Sindaco di Dolceacqua, nel presentare l’ampolla donata dal proprio Comune che riprendeva il più importante simbolo di Genova, la Lanterna, ha ricordato come i legami con la città siano storici, sia perché Dolceacqua è stata per secoli governata dalla famiglia Doria, sia perché il borgo stesso diede i natali a Caracosa, madre di Andrea Doria.

Al termine dell intervento, sul grande schermo del Teatro Carlo Felice e’ stato proiettato il nuovo video promozionale