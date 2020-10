A Diano Marina una donna di 46 anni di San Bartolomeo al Mare ha ricevuto una multa di 400 euro perché in piazza Martiri della Libertà non indossava la mascherina. Alla Polizia Municipale, dopo essersi rifiutata di mettere la mascherina, ha detto di avere problemi di salute, ma non ha esibito il necessario certificato medico di esenzione, riservato a chi ha patologie o disabilità, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

