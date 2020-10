L’Associazione Ligure Produttori Apistici, ALPA Miele, organizza un corso base di Apicoltura online.

Il Corso è organizzato su base regionale con i tecnici delle diverse province.

Si articola in 8 lezioni teoriche sugli argomenti tecnici necessari al primo approccio con l’apicoltura e in due lezioni pratiche in apiario che si svolgeranno a primavera nelle sedi provinciali.

Negli ultimi anni si è riscontrato un forte interesse verso l’apicoltura sia come hobby rilassante ed intellettualmente stimolante, con il bonus di una piccola quantità di miele per uso familiare, sia come prospettiva lavorativa a lungo termine, sebbene le ultime stagioni siano state tra le più difficili a memoria di apicoltore.

