Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro della Salute Speranza hanno firmato il nuovo DPCM che resterà in vigore per 30 giorni. Le norme per contrastare il coronavirus vanno a toccare feste,sport amatoriali,movida,mascherine.

Saranno vietate le feste private nelle case si potrà ricevere fino ad un massimo di 6 persone non conviventi. I ricevimenti di nozze saranno limitati a 30 persone

Movida : Locali aperti fino alle 24 ma stop consumazioni all’aperto e sosta dalle ore 21.00 chiusi locali da ballo e discoteche

Stop alle gite scolastiche alle attività didattiche fuori sede e gemellaggi

Mascherine : Obbligo di averla sempre con se di portarla nei luoghi al chiuso e all’aperto se non è possibile mantenere la distanza sociale sono esentati chi pratica attività sportiva e le persone con patologie che non ne consentono l’uso oltre ai bambini fino ai 6 anni di età.

Stop agli sport amatoriali di contatto ma restano aperte le palestre consentita la pratica sportiva delle società dilettantistiche che hanno adottato i protocolli anti Covid

Per il testo completo lo aggiungeremo appena disponibile.