A partire da oggi, in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’emergenza Covid-19, a maggiore tutela della salute dei pazienti e degli operatori sanitari, si sospendono nuovamente e temporaneamente le visite ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza. Eventuali deroghe (minori, portatori di handicap, ecc) saranno valutate caso per caso dai direttori delle singole Unità Operative.

