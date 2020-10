Ecco il bollettino quotidiano sul Coronavirus nella nostra regione. Oggi crescita dei contagi cosi come in tutta Italia 447su4776 tamponi effettuati. In Italia vi sono 5901 nuovi casi aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva nel nostro paese 62 più di ieri. Di seguito il Bollettino regionale :

GENOVA. Sono 447 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4.776 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1:34

19 contatto di caso confermato

15 attività di screening

• ASL 2: 24

19 contatto di caso confermato

5 attività di screening

• ASL 3: 354

110 contatto di caso confermato

242 attività di screening

2 rientro da viaggio

• ASL 4: 17

7 contatto di caso confermato

9 attività di screening

1 rientro da viaggio

• ASL 5: 18

8 contatto di caso confermato

10 attività di screening

