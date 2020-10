La Procura di Imperia ha aperto un’indagine sulla morte Maurizio Moraldo, 47 anni e Marco Lanteri, 42 anni, di Molini di Triora, travolti dall’escavatore con cui il 5 ottobre stavano ripulendo la provinciale per BaJardo dai detriti del maltempo. Bisogna capire se i due operai stavano lavorando in condizioni di sicurezza e per quale motivo la ruspa, condotta da Moraldo, sia finita nel dirupo trascinando Lanteri. Intanto i Carabinieri della provincia di Imperia sono impegnati nella mappatura del territorio martoriato dall’alluvione, per valutare eventuali ipotesi di reato.

