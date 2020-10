La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta sulla morte dell’operatore ecologico Carmelo Alfano, 58enne di Airole, travolto dalla piena del fiume Roja, mentre si stava recando al lavoro alla Docks Lanterna a Ventimiglia. E’ stato aperto un fascicolo, contro ignoti, per omicidio colposo. La sua Fiat Panda, travolta dalla piena sulla statale 20, sarebbe stata individuata ma non recuperata. Ci si chiede se la strada era stata chiusa per tempo per l’allerta rossa e, in caso affermativo, come ha fatto l’uomo a passare. Il corpo di Alfano è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

