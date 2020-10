Un agente della Polizia Locale a Santa Margherita Ligure è stato aggredito da una turista lombarda, dopo che per due volte è stato intimato, a lei e all’uomo assieme a lei, di indossare la mascherina. I turisti hanno mostrato di non volersela mettere ed è stata così elevata una multa da 400 euro a testa. La donna ha reagito colpendo al volto uno dei due agenti ferendolo a un occhio. I due sono stati denunciati per rifiuto di declinazione delle generalità a pubblico ufficiale e lesioni.

Correlati