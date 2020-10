La filodiffusione è finalmente arrivata nel centro di Sanremo e la musica fin dal primo giorno ha creato un’atmosfera unica.

Dice Andrea Di Baldassare presidente Confcommercio di Sanremo: «In un momento così triste e drammatico, avevamo chiesto al Comune che le vie del centro della nostra città diventassero un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto. Ora, con la filodiffusione, riteniamo che questo sogno si sia realizzato. Vedere la gente, rilassata, guardare le vetrine, con un sottofondo musicale, è stato uno spettacolo impagabile».

Conclude il presidente cittadino di Sanremo della Confcommercio: «Vogliamo ringraziare il sindaco e l’Amministrazione comunale per aver messo in atto il progetto della filodiffusione, trasformando così il sogno dello shopping in un musica, in una concreta realtà».

