Sabato 10 ottobre e Domenica 11 ottobre al Golf degli Ulivi di Sanremo si è svolta la Katana Golf e Katana Golf&Business, una 36 buche stableford tre categorie.

Katana Golf e Golf&Business

Sabato 10 e Domenica 11 ottobre 2020 – 36 buche stableford 3 cat.

Categoria Soci Amici

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 68

1° Netto Riccardo Fava 77

2° Netto Gianandrea Novellone 69

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Enzo Ghirardi 72

2° Netto Goffredo Formato 69

3ª Categoria 21/36

1° Netto Mauro Giancaterino 71

2° Netto Nicoletta Zunini 69

Premi Speciali

1° Lady Sara Contù 67

1° Senior Antonio Sandrone 69

18 buche stableford sabato 10 ottobre

1° Netto Riccardo Fava 42

2° Netto Enzo Ghirardi 41

18 buche stableford domenica 11 ottobre

1° Netto Goffredo Formato 38

2° Netto Nicoletta Zunini 37

Nearest to the Pin Maschile AMICI Luigi Domolo mt. 1,68

Nearest to the Pin Femminile AMICI Emanuela Barone mt. 7,40

Driving Contest Maschile AMICI Lorenzo De Carli

Driving Contest Femminile AMICI Francesca Passaglia

Categoria Unica Golf&Business

1° Lordo Emanuele Maestro Cottini 49

1° Netto Bruno Garino 69

2° Netto Giovanni Ghersina 68

3° Netto Giuseppe Rigamonti 65

1° Senior Gianpietro Dragoni 64

1° Lady Luana Giacchi 60

1° Netto 1^ giornata Emanuele Maestro Cottini 35

1° netto 2^ giornata Giovanni Ghersina 35

Nearest to the Pin Maschile Golf&Business Emanuele Maestro mt. 3,40

Nearest to the Pin Femminile Golf&Business Miriam Anelli mt. 6,40

Driving Contest Maschile Golf&Business Emanuele Maestro

Driving Contest Femminile Golf&Business x

Sabato 17 Ottobre e Domenica 18 Ottobre si terrà la Royal Hotel Golf Challenge, una 36 buche a coppie con la seguente formula: 1° giorno 18 buche louisiana medal e 2° giorno 18 buche quattro palle medal.