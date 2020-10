La serata del giovedì dedicata alla “Canzone d’autore”, il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate, niente “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte” sono le tre novità del Festival di Sanremo 2021. Il cast dei 20 Campioni in gara sarà svelato durante “Sanremo Giovani” il 17 dicembre. Durante la trasmissione saranno anche selezionati i 6 giovani che, con i 2 vincitori di Area Sanremo 2020, parteciperanno tra le Nuove Proposte. Le “canzoni d’autore” che i Big interpreteranno non saranno legate necessariamente alla storia del Festival.

