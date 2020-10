A Diano Marina contro il mancato uso della mascherina da parte dei ragazzini con età inferiore ai 13 anni, la Polizia Municipale potrebbe multare i genitori. Sono già dodici i minorenni identificati dagli agenti, sorpresi all’uscita delle scuole senza mascherine. I vigili contatteranno le famiglie, chiedendo di educare i propri figli all’uso dei presidi, specie quando escono da scuola e sono in compagnia. In caso di recidiva saranno multati i genitori. Stamani una donna di 44 anni ha, intanto, ricevuto una multa di 400 euro per essersi rifiutata di indossare la mascherina. La donna ha detto di essere esentata per problemi di salute, ma non avendo certificati medici da mostrare, è stata multata.

