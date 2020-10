Il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è stato nominato dal presidente dell’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, componente dalla commissione medica nazionale dell’Aia per le problematiche Covid. “Nel calcio si potrebbe pensare ad quarantena di 7 giorni dopo il contatto con un caso certo e tampone alla fine per poter disputare una partita. Credo che il calcio possa essere una leva per migliorare gli altri sistemi” ha detto Bassetti a “Primocanale”.

