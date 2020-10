Sono stati consegnati questa mattina all’impresa Silvano i lavori di rifacimento del muro di Villa Regina Margherita, a Bordighera; all’incontro erano presenti il Sindaco Vittorio Ingenito e l’Assessore Marco Lagana’.

“Seguiremo l’intervento giorno per giorno con grande attenzione fino al termine del cantiere, previsto per maggio 2021. Nel frattempo stiamo già lavorando per la riapertura: una opportunità che deve essere valorizzata al massimo e per cui vogliamo provare a fare un salto di qualità. L’obiettivo è il coinvolgimento di un gestore di caratura internazionale, che sappia cogliere tutte le potenzialità di Villa Regina Margherita trasformandola in un polo d’eccellenza, conosciuto anche all’estero. La mostra su Claude Monet ci ha indicato la strada: noi vogliamo percorrerla nel modo migliore, senza tralasciare alcuna possibilità di crescita per la Città.” ha commentato il primo cittadino.