A Savona i poliziotti fermano due persone invitandole a indossare le mascherine ma uno dei due li prende a calci e pugni poi scappa con le manette. I poliziotti sono riusciti a ammanettare l’uomo che però è riuscito a fuggire. Le manette sono state trovate in terra, poco distante. I poliziotti si sono visti circondare da altre 6-7 persone, in atteggiamento aggressivo. Uno dei due agenti è stato costretto a esplodere due colpi di pistola in aria. L’uomo scappato, un 33enne di origine ecuadoriane, è stato arrestato stamani. Gli agenti aggrediti hanno prognosi di 15 e 10 giorni.

