La Sanremese si è imposta per 2-1 al “D’Albertas” di Gozzano segnando la rete decisiva in zona Cesarini. I matuziani sono andati in vantaggio al 5′ con una rete di Diallo. Nella ripresa i novaresi hanno pareggiato al 34′ con Sylla, ma i biancoazzurri hanno di nuovo gonfiato la rete con Mikhaylovskiy al 40′. Per effetto della seconda vittoria in campionato la Sanremese sale all’8° posto in classifica, con 5 punti, a 5 lunghezze di distanza dalla capolista Bra. Ora la squadra di Alessio Bifini giocherà due gare di fila in casa: mercoledì 4 con la Lavagnese e domenica 8 con il Borgosesia.

