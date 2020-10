Seconda trasferta stagionale dei biancoazzurri che fanno visita al forte Gozzano. I piemontesi del tecnico Antonio Soda, ex di turno insieme a Mikhaylovskiy che da queste parti ha giocato per quattro stagioni e ha vinto due campionati, sono tra le compagini più accreditate al salto tra i professionisti. La gara odierna è un bel banco di prova per i ragazzi di Bifini. Il trainer matuziano, rispetto all’incontro di mercoledì con la Castellanzese, dà fiducia dal primo minuto a Sadek.

La Sanremese parte fortissimo: al 2’ Gagliardi dalla destra non trova lo specchio della porta. La gara si sblocca tre minuti dopo: cross di Gagliardi, Romano di testa colpisce la traversa, Diallo, ben appostato in area, è il primo ad arrivare sulla palla vacante e di destro scaraventa in rete. Gozzano – Sanremese 0-1!

Per l’attaccante liberiano è il primo gol ufficiale in biancoazzurro! Qualche istante dopo il vantaggio, Gagliardi semina il panico in area dei padroni di casa, ma il numero dieci eccede in un dribbling di troppo e non riesce a concludere. Che partenza per i matuziani!

La prima conclusione degna di nota del Gozzano cade al 13’: Vono con una acrobazia manda alto sulla traversa, Gennaro controlla. Al 21’ Sylla dal limite elude l’intervento di Bregliano e tira verso la porta, Pici la sfiora, Gennaro non si fa ingannare, si tuffa e devia in corner. Due minuti dopo Gennaro è ancora attento e anticipa Sylla lanciato in area in uscita bassa, evitando guai peggiori.

La fase centrale del primo tempo è molto combattuta. Il Gozzano prova ad avanzare il baricentro, la Sanremese se la gioca alla pari con coraggio e non corre pericoli. Anzi, gli ospiti in un paio di circostanze potrebbero essere letali in fase di ripartenza ma non riescono a concludere. Si va al riposo con la Sanremese in vantaggio di una rete a zero.

La ripresa si apre dopo due minuti con un’altra azione pericolosa di Sylla: il numero 9 in area non inquadra la porta e calcia sul fondo. Poi Vono impegna dalla distanza Gennaro che blocca a terra un pallone insidioso. Al 57’ ci prova Gemelli di testa, palla fuori.

Al 60’ prima sostituzione per la Sanremese: Pici lascia il campo, dentro Scarella. Al 65’ è la volta di Murgia che rileva Gagliardi. Al 68’ Doratiotto prende il posto di Sadek.

Al 70’ occasionissima per Romano che, servito da Diallo, entra in area, sterza e calcia di destro a giro, la palla si perde alta sopra la traversa. Un minuto dopo prima sostituzione per il Gozzano: esce Olivera, dentro Rampin. Qualche istante dopo Carta entra in maniera scomposta su Mikhaylovskiy, l’arbitro Galiffi non ha dubbi: espulsione diretta. Gozzano in inferiorità numerica!

Al 78’ i padroni di casa trovano il pareggio: Carboni recupera palla a metà campo e lancia lungo per Sylla, l’attaccante entra in area e di destro fulmina Gennaro. Gozzano – Sanremese 1-1.

La Sanremese non accusa il colpo e passa di nuovo all’85’: sugli sviluppi di un angolo, Murgia serve Demontis, cross in mezzo, testa di Mikhaylovskiy e palla nel sacco. Nulla da fare per il portiere locale Ferrara. Gozzano – Sanremese 1-2!

I biancoazzurri ad un minuto dalla fine sfiorano anche il tris con un tiro velenoso dal limite di Murgia che avrebbe meritato miglior sorte. Allo scadere altra sostituzione: esce Romano, dentro Sturaro.

Nonostante i cinque minuti di recupero, non accade più nulla fino al termine. Finisce 2-1 per la Sanremese che porta i tre punti a casa. Un risultato importantissimo per la truppa di mister Bifini che ora è attesa da altre due partite in sette giorni. Si comincia mercoledì al Comunale con il recupero dell’incontro con la Lavagnese.

Fabrizio Prisco

IL TABELLINO:

GOZZANO: Ferrara, Olivera (71’ Rampin), Carboni, Gemelli, Vono (87′ Kayode), Sylla, Allegretti, Carta, Piraccini (87′ Bianconi), Cella, Pavan. A disposizione: Figliuzzi, Gioria, De Pace, Mudasiru, Olivato, Rao. All. Antonio Soda

SANREMESE: Gennaro, Pici (60’ Scarella), Ponzio, Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis, Gagliardi (65’ Murgia), Diallo, Gemignani, Romano (90′ Sturaro), Sadek (68’ Doratiotto). A disposizione: Dragone, Castaldo, Lo Bosco, Pellicanò, Fenati. All. Alessio Bifini

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero

ASSISTENTI: Davide Nurchi di Alghero, Luca Mocci di Oristano

RETI: 5’ Diallo, 78’ Sylla, 85′ Mikhaylovskiy

NOTE: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti Covid. Ammoniti Cella, Sadek, Demontis. Espulso al 71’ Carta. Angoli 4-3 per la Sanremese. Recupero 1’ pt, 5′ st.