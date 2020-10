Ieri sera il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia ha ricevuto una chiamata di soccorso per due fungaioli che, viste le condizioni meteo peggiorate rapidamente, con nebbia e pioggia, chiedevano aiuto non sapendo più rientrare alla base di partenza.

Immediatamente la macchina del soccorso si è attivata. Sul posto è stata mandata la Squadra VF del Vicino distaccamento di Ventimiglia, nel frattempo sono stati allertati i Vigili del Fuoco Nucleo Cinofili Liguria, in particolare i Cinofili Comando Provinciale VF di Savona i quali alle 21.30 erano già operativi sul posto. La ricerca si è svolta in una zona montuosa abbastanza impervia (Gouta). L’utilizzo delle unità cinofile è stato fondamentale al ritrovamento.

Alle 3.30 di questa notte. dopo svariate ore di ricerca, i Cani VF Kaos e Kappa hanno trovato i due dispersi vivi e in buone condizioni di salute, grazie anche al lavoro svolto dalla Sala Operativa VF di Imperia che ha localizzato i dispersi tramite il loro cellulare. Sono stati raggiunti insieme alla squadra VF di Ventimiglia che ha operato a stretto contatto con i Cinofili Liguria, essendo loro del posto e potendo dare maggiori informazioni. Sul posto sono intervenuti anche Soccorso Alpino e sanitari.

Correlati