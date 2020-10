Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Sono 386 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 3334 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, 2 nuovi decessi in Liguria. In provincia di Imperia 774 sorvegliati a casa, 265 contagiati e 15 ricoverati (dati dell’11 ottobre)