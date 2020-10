Renato Adorno, sindaco di Rezzo, una delle località più colpite dal maltempo del 2-3 ottobre scorsi con la frazione Cenova, già colpite nel 2016 e nel 2019, che è stata ulteriormente messa in ginocchio, con due case private crollate, spiega all’Ansa: “Siamo senza acquedotto e fognature, l’acqua non è potabile e ci sono oltre 3 milioni di euro di somme urgenze, ma non abbiamo la forza economica per sostenere queste spese. Serve un intervento dello Stato. L’acqua può essere usata solo previa bollitura. Si teme che molti capi di bestiame siano stati uccisi dalle piene”.

