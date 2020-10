GENOVA. Sono 213 i nuovi positivi in Liguria, secondo i flussi di dati inviati da Alisa al ministero. Effettuati complessivamente 4.033 tamponi nelle 24 ore.

CORONAVIRUS: DA FLUSSI ALISA-MINISTERO 213 NUOVI POSITIVI IN LIGURIA SU 4.033 TAMPONI

Liguria 213 nuovi positivi 18 in provincia di Imperia