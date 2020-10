Ieri alle 18.30 sull’A10 Robinson Fabbri, 33enne residente nell’entroterra di Chiavari, è morto in uno schianto nella galleria Santa Lucia, tra San Bartolomeo al Mare e Imperia Est. Dopo essere entrato nel casello di Albenga viaggiava con uno pneumatico scoppiato, producendo scintille sull’asfalto. In galleria ha perso il controllo della sua Suzuki Swift e si è schiantato contro un camion su cui si trovavano tre operai che rimuovevano segnali stradali, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

