Le audizioni, AmaSanremo e la sfida finale nella serata di Sanremo Giovani sono le tappe per partecipare al 71° Festival di Sanremo. Le 61 potenziali Nuove Proposte (60 più il vincitore del Festival di Castrocaro) sono 53 singoli (16 donne e 37 uomini) e 8 gruppi. Il Lazio ha 15 canzoni in gara, la Campania 11, la Lombardia 8, la Puglia 5, Emilia Romagna e Sicilia 4. Al termine delle audizioni dal vivo saranno scelti i 20 che parteciperanno alle “semifinali” in diretta, nella trasmissione condotta da Amadeus “AmaSanremo”, 5 puntate in onda su Rai1, dal 29 ottobre al 26 novembre. Su Rai1 il 17 dicembre dieci “under 34” si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi 6 degli 8 posti disponibili.

