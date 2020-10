Coronavirus, 18 nuovi contagiati in provincia di Imperia. in Liguria in totale 213 nuovi casi

Sono 213 i nuovi positivi oggi in Liguria, secondo i flussi di dati inviati da Alisa al ministero. Effettuati complessivamente 4.033 tamponi nelle 24 ore. Il dettaglio dei nuovi positivi: Asl 1: 18 11 contatto di caso confermato 7 attività di screening Asl 2: 13 12 contatto di caso confermato 1 attività di screening Asl 3: 143 48 contatto di caso confermato 94 attività di screening 1 rientro viaggio Asl 4: 3 1 contatto di caso confermato 2 attività di screening Asl 5: 36 13 contatto di caso confermato 23 attività di screening Correlati