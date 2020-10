L’ultima ordinanza del Ministero della Salute emanata il 7 ottobre ha confermato l’obbligo di tampone per chi dalla Francia si reca in Italia. Ma alla frontiera di Ventimiglia non c’è alcun tipo di controllo. Ogni giorno dal valico autostradale transitano in media 5 mila veicoli a cui si aggiunge il flusso di circa 6 mila lavoratori frontalieri verso Francia e Principato di Monaco che utilizzano treni e auto, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

