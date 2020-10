Questa mattina la Giunta di Bordighera ha consegnato il fondo di solidarietà all’associazione “Ventimiglia Viva” per sostenere gli interventi più urgenti dopo i drammatici fatti del 3 ottobre scorso. “Siamo vicini a Ventimiglia, certi che saprà rialzarsi più forte di prima grazie al coraggio e alla determinazione dimostrati nell’emergenza” dichiara il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito.

