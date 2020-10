Il 10° Concerto di San Romolo, un a iniziativa ideata da Freddy Colt e organizzata dal Circolo Ligùstico Arte e Ambiente quest’anno non ci sarà. È la decisione assunta dal Consiglio direttivo della storica associazione fondata dal pittore Carlo Alberto di fronte a tutte le difficoltà burocratiche introdotte per l’emergenza Covid-19. Il concerto nelle sue nove edizioni precedenti ha sempre riscosso pieno successo di pubblico, e ha coinvolto numerose realtà d’eccellenza del territorio e non solo: ha ospitato un organista professionista come il Maestro Paolo Tagliaferri, giunto da Roma, ma anche l’Orchestra Sinfonica, l’associazione Sanremo Lirica, il Circolo Mandolinistico Euterpe. Purtroppo quest’anno la manifestazione – che rientrava nel calendario di eventi predisposto dalla Famija Sanremasca per le festività patronali – non si terrà: “È pur vero – dicono dal Circolo – che i nostri sforzi in questi anni non sono stati quasi mai sostenuti dall’Amministrazione Comunale e oggi, con tutte le difficoltà introdotte, resta ancor più difficile realizzare con le sole forze di un’associazione di volontari un evento musicale all’altezza della nostra tradizione”.

In sostituzione del Concerto sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina facebook Circolo Ligustico il video del Concerto di San Romolo 2013, con la musica medievale della Compagnia de’ Musici Viandandi, a cura del Vice Presidente Roberto Carli.

Il “Ligùstico” ha tuttavia confermato nel proprio programma l’altro evento di prestigio che si tiene annualmente, ovvero il Premio “Renzo Laurano” dedicato a personalità della cultura ligure che si siano distinte in ambito internazionale. Il nome del vincitore del Premio 2020 sarà reso noto a breve, mentre la cerimonia è fissata per sabato 14 novembre.