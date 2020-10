Nel tardo pomeriggio sull’A10 nella galleria Santa Lucia vicino a San Bartolomeo al Mare nella carreggiata in direzione Ventimiglia un automobilista alla guida di una Suzuki Jimny è morto dopo avere travolto con l’auto un furgone delle autostrade e aver ferito tre operai che stavano sistemando la segnaletica di un cantiere. La vittima all’altezza di un cantiere ha colpito il furgone di una ditta che stava lavorando sulla carreggiata, ferendo tre operai intenti a raccogliere alcuni birilli. L’automobilista, oncastrato tra le lamiere è deceduto, i tre operatori, sono stati portati in “codice giallo” all’ospedale di Imperia.

San Bartolomeo al Mare, incidente in autostrada: un morto e tre feriti