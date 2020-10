L’associazione “Il Cuore di Martina Onlus” ha donato all’ASL1 un importante dispositivo per la rianimazione cardiopolmonare. Il massaggiatore automatico “Lucas”, è stato consegnato questa mattina dalla presidente dell’Associazione, Roberta Ramoino alla presenza del Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli, del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione Stefano Ferlito e il personale del 118. L’ASL1 ha ringraziato l’associazione per l’importante donazione che sarà a messa a disposizione di ALFA1 nel territorio imperiese, un gesto di solidarietà molto apprezzato che testimonia nuovamente l’attenzione e la sensibilità dell’associazione verso il mondo della sanità. Un sentimento di gratitudine, condiviso dai referenti de “Il Cuore di Martina Onluns” rivolto ai sostenitori e a tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto dell’attrezzatura.

“Il Cuore di Martina” dona all’Asl 1 un dispositivo per la rianimazione cardiopolmonare – FOTO