Il Settore Attività Produttive del Comune di Sanremo conferma che domenica 11 ottobre non si svolgerà la tradizionale “Fiera di ottobre” in piazza Eroi Sanremesi. A seguito del recente spostamento del mercato ambulante nella sede originaria, non è stato possibile predisporre la nuova soluzione tecnica anti-Covid e di sicurezza.

Correlati