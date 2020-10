Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla riunione, avvenuta nella Sala del Consiglio provinciale di Imperia, a cui hanno partecipato i sindaci delle zone colpite dall’ondata di maltempo del 2 e 3 ottobre, il presidente della Provincia e Giacomo Giampedrone come delegato dal presidente della giunta regionale Giovanni Toti con funzioni di protezione civile.

«Durante l’incontro – spiega Piana – è stato fatto il punto della situazione relativamente ai danni, ingentissimi, provocati dal violento nubifragio che ha colpito il ponente ligure. La Regione si è impegnata a fornire tutto il supporto tecnico necessario per aiutare, in particolare i piccoli Comuni, sia nella quantificazione dei danni sia nell’istruttoria per richiedere gli adeguati risarcimenti. Queste due operazioni, infatti, vanno eseguite – aggiunge il presidente – in pochissimi giorni e non tutte le amministrazioni comunali sono in grado di assolvere questi adempimenti in tempi rapidi. La Regione, come peraltro ha già fatto in precedenti emergenze, sarà al fianco del territorio per dare voce alle istanze dei sindaci e fornire un aiuto concreto alle comunità colpite da questa tragedia».