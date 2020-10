Nei prossimi giorni si potrà iniziare a capire quando riaprirà la ferrovia che collega Ventimiglia, Tenda e Limone Piemonte. Nel viadotto sul torrente Biogna, all’altezza di San Dalmazzo di Tenda, l’acqua è entrata nel tunnel, danneggiando i binari. Ci sono state poi frane in corrispondenza delle gallerie elicoidali ed un ponte è da consolidare prima di Breil. La tratta fra Tenda e Limone non è stata ancora raggiunta dai francesi. Il presidente della Regione Sud sostiene che ci vorranno 2 mesi per riaprire la linea sino a Tenda, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Correlati