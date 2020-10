A causa della grave calamità che ha colpito Ventimiglia e la val Roia il primo appuntamento con il ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, previsto per sabato 10 ottobre al Forte dell’Annunziata, è stato rinviato a data da definirsi.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta