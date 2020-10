Nella nuova giunta regionale ci saranno forse tre assessori della provincia di Imperia. Certa la conferma dell’imperiese Marco Scajola (Edilizia e Urbanistica) e del sanremese Gianni Berrino (Turismo e Trasporti). La Lega dovrà esprimere due uomini ed una donna. In pole position c’è la ventimigliese Mabel Riolfo, assessore comunale ai Servizi sociali, non eletta ma ha ottenuto ben 1845 preferenze, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

