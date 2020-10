Cordogliò a Ventimiglia per la scomparsa di Giovanni Scullino molto conosciuto in città anche per la sua attività di volontariato . Giovanni Scullino aveva 70 anni ed era cugino del sindaco Gaetano Scullino lascia le figlie Valentina e Renata

I funerali si terranno in Cattedrale Mercoledi 7 Ottobre alle ore 11