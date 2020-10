Nell’ambito delle cosiddette “Spese pazze” in Regione Liguria, i giudici della Corte dei Conti hanno condannato a un risarcimento complessivo di oltre 47 mila euro gli ex consiglieri regionali: l’imperiese Alessio Saso (Alleanza Nazionale), Vincenzo Nesci e Giacomo Conti (Rifondazione comunista-Sinistra Europa); Carmen Patrizia Muratore (Italia dei Valori); Vincenzo Plinio (Alleanza Nazionale) e Tirreno Bianchi (Partito comunista italiano-Sinistra Arcobaleno). Le spese considerate illegittime contestate ad Alessio Saso e Vincenzo Plinio ammontano a 8.500 euro.

“Spese pazze” in Regione Liguria: 6 consiglieri condannati a risarcire 47 mila euro