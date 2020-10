Un altro cadavere, il nono da domenica, è stato recuperato sulla spiaggia nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Sanremo, sul lungomare Italo Calvino. Stamattina ne era stato trovato un altro, nei pressi del Living Garden, poco lontano da quello recuperato nel pomeriggio. La salma è in cattivo stato di conservazione e non è possibile stabilire il sesso.

Sanremo, sale a 9 il numero di cadaveri ritrovati negli ultimi 2 giorni in mare e nel roja