Tutta la comunità te ne sarà grata. Si comunica inoltre che, salvo imprevisti dell’ultima ora, la corsia realizzata in tempi record a monte del crollo sarà aperta al pubblico domani martedì 6 ottobre alle 12.

E’ stata indetta una raccolta fondi per il paese di Montalto Carpasio in seguito all’evento alluvionale che ha distrutto entrambe le carreggiate della SP 548 oltre a diversi danni alle infrastrutture, alle comunicazioni e al patrimonio artistico del bel paese degli innamorati.

Raccolta fondi per il paese di Montalto Carpasio, gravemente danneggiato dall’alluvione