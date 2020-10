Il 24 giugno ha avuto inizio un Progetto biennale di Cooperazione presentato dalla società cooperativa agricola Florcoop Sanremo insieme al DiSAAA-a dell’Università di Pisa e all’Az.Agr. Fratelli Merano di Imperia a valere sul PSR 2014-2020 Misura 16.02, dal titolo ”Strategie di difesa integrata nel contesto olivicolo ligure per olive da olio e da mensa (acronimo STRADIOL)”.

L’olivicoltura rappresenta un settore molto importante dell’agricoltura ligure, in modo particolare la cultivar Taggiasca, la quale rappresenta più del 50% dell’olivicoltura regionale, diffusa principalmente nelle Province di Imperia e Savona. Tale cultivar conserva la caratteristica di duplice attitudine (ovvero da olio e da mensa) su cui è necessario sviluppare le strategie di difesa integrata per i diversi parassiti e le diverse destinazioni d’uso del prodotto.

Il progetto si prefigge l’obiettivo di individuare un protocollo di difesa integrato per la lotta ai principali parassiti dell’olivo, con particolare riferimento alla mosca, alla luce della nota del Ministero della Salute del 24 luglio 2019 relativa alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ”dimetoato”. Inoltre, vista la sempre più crescente produzione dell’oliva Taggiasca per la trasformazione in olive da mensa, diminuendo la soglia di danno accettabile rispetto alla produzione di olive da olio, occorre avere a disposizione più informazioni ed evidenze relative alla problematica dei residui di insetticidi.

Altro obiettivo è quello di collaudare la foto-trappola sviluppata dalla società start-up Agrorobotica, quale innovazione tecnologica come supporto alle decisioni per il controllo della Mosca delle olive, Tignola e Margaronia.

Sono previsti due incontri informativi sulle attività fino ad oggi effettuate e sui risultati fin qui raggiunti:

⦁ martedì 13 ottobre un incontro teorico con inizio alle ore 18,00 e

⦁ mercoledì 14 ottobre una dimostrazione pratica in azienda con inizio alle ore 14,30.

Per ulteriori dettagli e informazioni contattare il coordinatore del progetto Dr. Gianluca Vinci (g.vinci@florcoop.it) oppure il referente scientifico del progetto Dr. Pasquale Restuccia (pasquale.restuccia69@gmail.com)

