La Torfit Langhe e Roero Canalese si aggiudica la partita di andata della seconda semifinale di Superlega Acqua San Bernardo-Banca d’Alba. La quadretta di Bruno Campagno ha espugnato lo sferisterio di Cortemilia, imponendosi 8-11 con la Marchisio Nocciole Cortemilia di Cristian Gatto. La partita si è giocata in due giornate. Una prima parte fino al 3-6 (parziali 0-2, 1-2, 1-4, 3-4 e 3-6) nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, poi la sospensione per la pioggia e la conseguente impraticabilità del campo. La partita è ricominciata nel tardo pomeriggio di lunedì 5 ottobre con questi parziali: 3-7 al riposo e poi 4-7, 4-9, 5-9, 5-10, 6-10, 8-10 e 8-11 La gara di ritorno si giocherà sabato 10 ottobre, alle 15, a Canale, mentre Barbero Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze si disputerà domenica 11 ottobre, alle 15, a Dogliani.

