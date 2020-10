Ottobre si colora di rosa con la campagna di sensibilizzazione “Lilt for Women 2020” dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’ASL1, in collaborazione con LILT Imperia Sanremo e il personale della Struttura di Senologia Clinica e Breast Unit ASL1 diretta dal Dott. Claudio Battaglia, attiva per l’occasione due ambulatori dedicati alle visite senologiche gratuite presso il Palasalute di Imperia e il Poliambulatorio ASL1 in via Carli a Sanremo.

Sarà possibile usufruire del servizio su prenotazione contattando i seguenti numeri: 0184 536412 e 0184 536028 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14.

Date e orari di riferimento delle sedi:

– Palasalute di Imperia, via Acquarone 9: venerdì 9 ottobre, venerdì 16 ottobre, venerdì 23 ottobre e venerdì 30 ottobre – dalle ore 15 alle ore 17.

– Poliambulatorio ASL1 Sanremo, via Carli 9: mercoledì 7 ottobre, mercoledì 14 ottobre, mercoledì 21 ottobre e mercoledì 28 ottobre – dalle ore 15 alle ore 17.