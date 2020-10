Oggi il deputato della Lega e responsabile nazionale dipartimento Infrastrutture Edoardo Rixi, accompagnato dal deputato della Lega Flavio Di Muro, effettuerà un sopralluogo alla città di Ventimiglia, duramente colpita dal maltempo. Alle 10.30 incontrerà la stampa in piazza del Comune, in piazza Libertà 3.

