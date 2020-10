Nell’ambito del quotidiano impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile di Imperia e del Commissariato di Ventimiglia, ha proceduto negli scorsi giorni all’arresto di due stranieri.

In particolare, abato gli agenti hanno arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio un soggetto trovato in possesso di cocaina. Nei giorni a seguire, personale dei medesimi Uffici, ha tratto in arresto anche altro soggetto, per analoga ipotesi di reato, anch’egli trovato in possesso di stupefacente del tipo cocaina, destinata, secondo gli investigatori, ad essere spacciata.

