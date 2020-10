“È il momento di reagire – interviene Marco Benedetti, presidente regionale della Confesercenti – e siamo presenti e vicini agli operatori ed a tutta la città. Ieri ho voluto ringraziare personalmente il Sindaco Scullino per l’impegno che sta dimostrando la comunità ventimigliese nel reagire a questo disastro. Stiamo mettendo in campo tutto il “sistema emergenza “ già collaudato purtroppo in altre zone di Italia. Tutta la nostra organizzazione dal cittadino sino a Roma è al lavoro per fornire la necessaria assistenza alle imprese colpite. Stiamo agendo in collaborazione con la Camera di Commercio, con la Regione Liguria per aprire uno sportello dedicato. Con il Comune abbiamo operato per la sospensione dei tributi locali e nazionali. Nostro personale è nelle vie cittadine a disposizione per il rilevamento dei danni, per le richieste di rimborso. Ringrazio la presidente nazionale Patrizia De Luise per la vicinanza espressa in questi momenti terribili”.

“Il calore umano- conclude Benedetti- è la parte più importante per rialzarci e ritornare a lavorare , ritornare a fare il nostro mestiere. Oggi molto colleghi sono in ginocchio e non hanno la certezza del domani. La passerella spezzata sul Roya resterà per sempre una ferita che non dimenticheremo facilmente, ma ci dovrà servire come stimolo”

Correlati