I due cugini Marco Lanteri, 47 anni, e Maurizio Moraldo, 42 anni, residenti ad Agaggio, frazione di Molini di Triora sono morti, sulla provinciale tra Ghimbegna e Vignai, travolti dalla ruspa precipitata per una trentina di metri nel dirupo. Per conto della Provincia di Imperia stavano rimuovendo tronchi e detriti dalla strada per togliere dall’isolamento Vignai. Uno dei due toglieva detriti, l’altro tagliava tronchi con la motosega. L’ipotesi è che la ruspa sia finita con due ruote fuoristrada ed i cugini siano poi precipitati con la ruspa nel dirupo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati