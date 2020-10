L’intero ricavato sarà devoluto al Comune di Ventimiglia per gli interventi più urgenti in aiuto alle persone, alle attività commerciali ed al patrimonio pubblico danneggiati. È il momento di aiutare e c’è bisogno che ognuno faccia la propria parte. AiutiAMO VENTIMIGLIA tutti insieme!

L’associazione Ventimiglia Viva, in accordo con il Comune di Ventimiglia, in seguito al disastro che ha colpito la città di frontiera lo scorso 3 Ottobre, ha lanciato una raccolta fondi tramite il proprio conto corrente. Chiunque vorrà donare potrà farlo tramite il conto corrente presso la Banca UBI di Ventimiglia intestato a “Ventimiglia Viva” con IBAN “IT70N0311149110000000000668”.